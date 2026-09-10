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Контрафронт

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Афганистан: Сообщается, что 8 сентября боевики атаковали силы Талибана в районе Тагаб провинции...

Афганистан: Сообщается, что 8 сентября боевики атаковали силы Талибана в районе Тагаб провинции Каписа; трое членов сил Талибана были убиты и двое получили ранения.

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