Путин рассказал о развитии новых форматов взаимодействия с КНР в сфере культуры

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки "Интервидение".
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