В Санкт-Петербурге названы победители театрального фестиваля «Балтийский дом»

В программу вошли актуальные российские и зарубежные спектакли Фестиваль «Балтийский дом» проходил с 4 по 14 октября, и в рамках него были представлены различные спектакли из разных уголков мира, включая постановки южноафриканской театральной компании African Tree Productions и российских театров.
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