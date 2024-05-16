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Закон, порядок, государство

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В Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов на сумму более 350 тысяч рублей

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило заявление от представителя коммерческой фирмы о том, что сотрудник похитил имущество, принадлежащее данной организации.

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