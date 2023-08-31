Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Бориша Симанич сегодня ночью перенес операцию и пропустит остаток чемпионата мира. Он получил удар локтем в область почек при борьбе под кольцом

Форвард сборной Сербии Бориша Симанич пропустит остаток чемпионата мира после срочно проведенной этой ночью операции, объявила Федерация баскетбола Сербии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх