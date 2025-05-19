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Особое задание Шойгу. Отвечает головой: "Не удалось уволиться - будет служить до конца СВО"

Особое задание Шойгу. Отвечает головой: "Не удалось уволиться - будет служить до конца СВО"

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Комментарии
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И
Иринушка
И кстати, посмотрите наши потери в Отечественную. И заткнитесь уже.
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2 час.
Эльхан Бадалбейли
Правда Ваша...
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2 час.
Александр Зубков
Куда мы без воров-то?
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1 час.
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