Царьград Коллаж Царьграда Тот факт, что после ухода из Минобороны Сергей Шойгу практически пропал из медийного поля, для врага стал благотворной почвой для различных конспирологических теорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русские мужики устали терпеть и выстроились возле школы: приезжие затоптали десятилетнюю школьницу на юго-западе Москвы
- «Бери 40 тысяч, а не возьмешь — опять побьем»: напавший на русских женщин Ариф пытался откупиться деньгами, но его уже ждали
- Стало известно, как неплохо живут мигранты из Обнинска, которые не уважают наши ценности. Продолжение истории
Свежие комментарии