Журналист «Ф-1» Кравиц: «Слух, что «Феррари» угрожает приглушить мотор «Хаасу» – чушь»

Журналист «Формулы-1» Тед Кравиц поделился мнением в провале «Хааса» в Мельбурне. Мик Шумахер и Кевин Магнуссен заняли 13-е и 14-е места на Гран-при Австралии, хотя в предыдущих гонках команда попадала в очки.
Популярные статьи
- Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени
- Болельщик «Оклахомы» выиграл 20 тысяч долларов, забросив с центра площадки
- Роднина о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной – дело не самое правильное»
Свежие комментарии