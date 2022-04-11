Журналист «Ф-1» Кравиц: «Слух, что «Феррари» угрожает приглушить мотор «Хаасу» – чушь»

Журналист «Формулы-1» Тед Кравиц поделился мнением в провале «Хааса» в Мельбурне. Мик Шумахер и Кевин Магнуссен заняли 13-е и 14-е места на Гран-при Австралии, хотя в предыдущих гонках команда попадала в очки.