На Алтае число ДТП с пострадавшими превысило средний уровень по РФ. Рейтинг регионов

При этом за год в регионе на 9% выросло количество аварий с погибшими и ранеными Алтайский край оказался на 46 месте из 85 (еще по четырем новым субъектам РФ нет данных) в рейтинге российских регионов по числу ДТП в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости.