Военкоматы взяли под охрану от пироманов. "Улов" был мгновенным

В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите, - об этом сообщил председатель комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите, - об этом сообщил председатель комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
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