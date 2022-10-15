Царьград

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Военкоматы взяли под охрану от пироманов. "Улов" был мгновенным

Военкоматы взяли под охрану от пироманов. "Улов" был мгновенным

В связи с участившимися нападениями на военкоматы Росгвардией приняты меры по их защите, - об этом сообщил председатель комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

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