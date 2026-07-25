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Депутат АдГ Котре: подрыв «Северных потоков» выгоден третьим странам

Немецкий политик Штеффен Котре — депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по энергетической политике — прокомментировал публикации СМИ о расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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