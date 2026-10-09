«Это создаст критическую ситуацию»: укро-военкор обеспокоен участью мостов через Днепр

ВС РФ вполне способны нанести такие повреждения мостам через Днепр, чтобы парализовать движение с одного берега на другой.
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