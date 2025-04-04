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Царьград

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Израильская авиация атаковала жилой дом в Сайде: погибли трое, в том числе лидер

Израильская авиация атаковала жилой дом в Сайде: погибли трое, в том числе лидер

Израильская авиация нанесла ракетный удар по зданию в Сайде, Ливан. Разрушены несколько квартир, погибли трое, включая Абу Ясера Фархата, члена руководства местного движения.

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