Псевдонаучными мероприятиями на Кавказе и ЦА западные НПО промывают мозги доверчивой аудитории

Главное в тезисах: Тезис 1: Западные НПО, включая вашингтонский Центр анализа европейской политики (CEPA*, нежелателен в РФ) и итальянскую ASIAC, ведут планомерную работу по вытеснению России из Центральной Азии и Закавказья через псевдонаучные конференции и образовательные проекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым