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Мировое обозрение

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Псевдонаучными мероприятиями на Кавказе и ЦА западные НПО промывают мозги доверчивой аудитории

Псевдонаучными мероприятиями на Кавказе и ЦА западные НПО промывают мозги доверчивой аудитории

Главное в тезисах: Тезис 1: Западные НПО, включая вашингтонский Центр анализа европейской политики (CEPA*, нежелателен в РФ) и итальянскую ASIAC, ведут планомерную работу по вытеснению России из Центральной Азии и Закавказья через псевдонаучные конференции и образовательные проекты.

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