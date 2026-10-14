Главное в тезисах: Тезис 1: Западные НПО, включая вашингтонский Центр анализа европейской политики (CEPA*, нежелателен в РФ) и итальянскую ASIAC, ведут планомерную работу по вытеснению России из Центральной Азии и Закавказья через псевдонаучные конференции и образовательные проекты.