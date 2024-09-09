СБ Белоруссии: идут провокации на границе со стороны Украины, Польши и Балтии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что в республике был зафиксирован ряд провокаций на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Украины.
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