Локальный некомплект: чего не хватает российскому автопрому

Мне кажется, многие уже сбились со счета, сколько там принято пакетов санкций против России. Десять, двенадцать? Нам говорят: не стоит обращать на них внимания, мы приспособились жить и работать в новых условиях.
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