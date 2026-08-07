С атакованного БПЛА логистического склада Екатеринбурга эвакуировали 800 человек

С логистического склада в Екатеринбурге, где в результате атаки БПЛА ВСУ произошёл пожар, эвакуировали 800 человек, пострадавших нет, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.
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