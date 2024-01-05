MSI анонсирует свою первую портативную консоль Claw, по слухам на чипе Core Ultra 7 155H и Arc iGPUВчера MSI показала свою грядущую портативную игровую консоль, которая порадует игровой сегмент новой моделью высокого класса.
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