Начнет ли Трамп собственную войну против Ирана, которой добивается Нетаньяху

В феврале израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Израиль и США намерены противостоять ядерным амбициям Ирана и его «агрессии» на Ближнем Востоке.
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