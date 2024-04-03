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Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины

Госсекретарь США выразил уверенность, что ВС РФ не смогут взять под контроль столицу Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что в ходе текущего конфликта на Украине, российским войскам не удастся взять под контроль Киев.

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