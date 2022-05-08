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Дань подвигам предков: у мемориала военным контрразведчикам в Москве возложили цветы и венки

Дань подвигам предков: у мемориала военным контрразведчикам в Москве возложили цветы и венки

На подвиги своих легендарных предков равняются и нынешние сотрудники российских спецслужб. Так, в преддверии Дня Победы в Москве, у мемориала военным контрразведчикам, отдавшим жизнь за Отечество, прошла торжественная церемония возложения цветов.

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