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Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Ведущий «России 1» Гуревич, осудивший СВО, вернулся в эфир

Как будут возвращаться испуганных патриотов? Да вот так. Даже не тихой сапой. Практически бессменный ведущий программы на канале Россия 1 «Сто к одному» Александр Гуревич решительно вернулся в телевизор, невзирая на давнее осуждение спецоперации.

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Андрей
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