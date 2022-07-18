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Голенков о борьбе «Ростова» с «Зенитом» за золото: «Почему бы и нет? Задача – быть как можно выше»

Егор Голенков рассказал о желании «Ростова» конкурировать с «Зенитом» за победу в Мир РПЛ. – Задача «Ростова» на сезон – быть как можно выше.

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