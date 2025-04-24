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Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой

Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой

СЫКТЫВКАР, 23 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Сыктывкар с рабочей поездкой, политик обсудит социально-экономическое развитие региона с врио главы республики Коми Ростиславом Гольдштейном, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

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