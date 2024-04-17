Петербуржцам рассказали, как город украсят ко Дню Победы

Оформление в этом году появится более чем по 400 адресам В 2024 году в основу концепции оформления Петербурга к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов легла прошлогодняя программа оформления, которая была сформирована совместно с районными администрациями.