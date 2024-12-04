В облцентре закончился ремонт пешеходного моста у завода КДМ

«На неделе установят подъёмники для маломобильных смолян». Подробнее о выполненном объёме работ рассказал мэр Александр Новиков Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути возле завода КДМ имени Калинина завершён в Смоленске.
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