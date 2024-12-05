Львова-Белова: 130 сирийских детей готовы к возвращению в Россию

Уполномоченный по правам ребёнка в Российской Федерации Анна Львова-Белова сообщила о том, что аппарат детского омбудсмена подготовил документы ещё для 130 детей, которые должны быть возвращены из Сирии в Россию, пишет ТАСС.
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