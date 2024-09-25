В Австралии обнаружена живая популяция ночных попугаев, исчезнувшая более века назад

Вы удивитесь. Ученые назвали причину крупнейшего массового вымирания на Земле. В недавно найденной колонии насчитывается около 50 особей, что более чем вдвое превышает предыдущие оценки популяции этих птиц, считавшихся вымершими на протяжении десятилетий.