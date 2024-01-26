Спектакль "Живые картины блокады" расскажет о сотрудниках Эрмитажа

Для режиссёра Игоря Коняева это не первая театральная работа о жизни в осаждённом Ленинграде. – В "Балтийском доме" я ставил спектакль по только что опубликованным дневникам Ольги Берггольц, – рассказывает режиссёр.
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