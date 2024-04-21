Финляндия с упорством катится ко дну - экономическому и эмоциональному. Решения финских властей вызывают недоумение людей: на фоне всё нарастающей череды банкротств Хельсинки отрезал связи с восточным соседом - Россией.
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