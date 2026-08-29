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Защита от гриппа: кому нужна вакцина и как формируется иммунитет — разъясняет Роспотребнадзор

Защита от гриппа: кому нужна вакцина и как формируется иммунитет — разъясняет Роспотребнадзор

Подготовка к сезону гриппа: Роспотребнадзор — о важности своевременной вакцинации и работе иммунитета.

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