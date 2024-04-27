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Бизнес журнал. Центр

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Калужская область планирует нарастить производство яиц

Калужская область планирует нарастить производство яиц

Власти Калужской области планируют нарастить в регионе производство куриных яиц. Речь об этом шла в ходе встречи губернатора Владислава Шапши с замминистра сельского хозяйства РФ Максимом Увайдовым, посвященной вопросам развития животноводства и ветеринарии.

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