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Не плакать, а выходить из МОК!

Не плакать, а выходить из МОК!

После того, как российскую фигуристку Камиллу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года, а российскую сборную по фигурному катанию лишили командного золота в Играх в Пекине-2022, это вызвало бешеный негатив в России.

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