Налоговые льготы для IT и AI бизнеса: как сэкономить на налогах ИТ-гигантам и небольшим ИИ-стартапам

Про налоговые льготы крупному сегменту в сфере информационных технологий рассказали уже многие. Однако с каждым месяцем все чаще вижу зарождение новых и интересных ИИ-стартапов, которые предлагают инновационные идеи, объективно хороший продукт и реальное использование ИИ, а не просто «болванку с приклеенным Deepseek-ом» и вот о их «налоговом пути» упоминают кратно реже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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