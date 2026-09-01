Налоговые льготы для IT и AI бизнеса: как сэкономить на налогах ИТ-гигантам и небольшим ИИ-стартапам

Про налоговые льготы крупному сегменту в сфере информационных технологий рассказали уже многие. Однако с каждым месяцем все чаще вижу зарождение новых и интересных ИИ-стартапов, которые предлагают инновационные идеи, объективно хороший продукт и реальное использование ИИ, а не просто «болванку с приклеенным Deepseek-ом» и вот о их «налоговом пути» упоминают кратно реже.