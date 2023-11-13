Forbes: Польша и Чехия способны утолить «танковый голод» ВСУ

ОБЗОР ПРЕССЫ Американская пресса потихоньку перекладывает ответственность за вооружение Украины на Европу Союзники Украины выбрали самый простой способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту на старые Т-72М советской разработки 1980-х годов.
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