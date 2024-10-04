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Артиллерист Ишков помог штурмовикам вытеснить ВСУ с позиций на берегу реки

Артиллерист Ишков помог штурмовикам вытеснить ВСУ с позиций на берегу реки

Минобороны РФ Командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Сергей Ишков помог российским штурмовикам вытеснить боевиков ВСУ с занимаемых ими позиций на берегу реки в зоне проведения спецоперации.

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