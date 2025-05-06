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Исключение России из G8 было «очень глупым», но звать обратно уже поздно, так как «поезд ушел» — Трамп

Исключение России из G8 было «очень глупым», но звать обратно уже поздно, так как «поезд ушел» — Трамп

Исключение России из G8 было «очень глупым», но звать обратно уже поздно, так как «поезд ушел» — Трамп Дональд Трамп вновь заявил, что Россия должна играть ключевую роль в глобальных делах, но подчеркнул — момент для ее возвращения в клуб мировых держав «неподходящий».

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