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Регионы России

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В Дагестане студент напал с ножом на однокурсника в учебном заведении

В Дагестане студент напал с ножом на однокурсника в учебном заведении

В Дагестане сотрудники полиции задержали 18-летнего студента, подозреваемого в нападении на однокурсника в учебном заведении Кизляра.

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