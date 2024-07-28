Путин принял военно-морской парад в Петербурге и сообщил о завершающей стадии разработки российских ударных систем

Верховный главнокомандующий и глава Минобороны Белоусов проехали на катере вдоль строя кораблейПрезидент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота личный состав парадных экипажей боевых кораблей, в том числе иностранных.
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