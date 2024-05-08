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Будет вкусно

132 091 подписчик

Сытный салат Дружба за 5 минут: вкуснее любого Оливье и стоит копейки

Сытный салат Дружба за 5 минут: вкуснее любого Оливье и стоит копейки

Большинство салатов подаются разве что в качестве легкого гарнира, но этот вариант исключение из правил.

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Комментарии
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А
Анна
Заголовок не стоит этого салата, да не сравнить с Оливье!
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5 час.

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