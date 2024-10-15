Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Михайловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады, участвовавшим в освобождении населённого пункта Михайловка в ДНР.
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