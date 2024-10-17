Стало известно о новом порядке поступления в вузы в 2026 году

На педагогические направления введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности В России на 2026 год уже запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.