Стало известно о новом порядке поступления в вузы в 2026 году

На педагогические направления введут обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности В России на 2026 год уже запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
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