Дороже, чем в Турции: курганцы избавляются от домов за миллионы рублей. Инфографика

В Курганской области продают дома, которые стоят дороже, чем виллы в Турции. Администраторы telegram-канала «Курганистан» проанализировали рынок недвижимости и сравнили, что предлагают купить в разных странах.
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