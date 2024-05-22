В Татарстане возбуждены уголовные дела по фактам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов

Во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Нерест» сотрудниками полиции МВД Татарстана установлено, что незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов осуществлялась с применением запрещенных орудий и способов лова, незаконно установленных в воде и заранее приготовленных рыболовных сетей, которые являются запрещенными орудиями добычи водных биоресурсов.
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