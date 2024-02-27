Политолог Михеев: От заявления Макрона открестились поляки, шведы и Столтенберг, воевать с РФ неохота

Политтехнолог и доверенное лицо Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России Сергей Михеев заявил о том, что воинственное заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинского контингента на Украину, не вызвало оптимизма у его коллег.