РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Политолог Михеев: От заявления Макрона открестились поляки, шведы и Столтенберг, воевать с РФ неохота

Политолог Михеев: От заявления Макрона открестились поляки, шведы и Столтенберг, воевать с РФ неохота

Политтехнолог и доверенное лицо Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России Сергей Михеев заявил о том, что воинственное заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке воинского контингента на Украину, не вызвало оптимизма у его коллег.

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