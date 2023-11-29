Анчелотти о Моуринью: «Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения»

«Слышал, что сказал Моуринью. Если он анчелоттиста, то я моуриньиста. У нас прекрасные отношения. У нас также есть связь с «Ромой», я был ее капитаном, и у меня остались фантастические воспоминания о том времени», – сказал главный тренер «Реала».