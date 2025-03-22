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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Джузеппе Росси провел прощальный матч. Батистута, Тольдо, Видич, Де Росси приняли участие

Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой команды Росси со счетом 7:5.

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