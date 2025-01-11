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Военное обозрение

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Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая местность вплоть до границы Днепропетровской области

Под ударами ВС РФ противник отступил западнее дороги Т0515, за которой открытая местность вплоть до границы Днепропетровской области

Речь идёт об участке дороги между сёлами Ясеновое и Андреевка.

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