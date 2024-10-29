В Воронеже Владимир Машков по-своему расшифровал СВО

Народный артист Владимир Машков провел творческую встречу в Воронеже. Художественный руководитель театров под управлением Олега Табакова и «Современник», а также председатель Союза театральных деятелей, отвечал на вопросы журналистов 28 октября в Воронежском концертном зале.
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