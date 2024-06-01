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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» интересен Мамардашвили. На Кепу не рассчитывают: надеются продать, но возможна и аренда

Лондонский клуб сохраняет интерес к 23-летнему вратарю сборной Грузии, пишет Football London. В ходе предстоящего трансферного окна «Челси», который минувшим летом купил Джордже Петровича и Роберта Санчеса, вновь ищет вратаря.

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