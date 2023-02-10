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Зеленский обсудил защиту позиций ВСУ в районе Артемовска на заседании ставки

Зеленский обсудил защиту позиций ВСУ в районе Артемовска на заседании ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел 10 февраля заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было обсуждено обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами, а также защита украинских позиций в Донецкой области.

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